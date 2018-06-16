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اقتصاد وأسواق
ثبات أسعار الرخام والجرانيت خلال مايو
السبت 16 يونيو 2018 09:19 م
الرخام والجرانيت
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الرخام والجرانيت
محمود زكي
كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء، ثبات أسعار الرخام والجرانيت، وكذلك العزل والأسقف الجبسية والدهانات خلال مايو، مقارنة بشهر أبريل.
وأوضح التقرير أن تلك المنتجات شهدت ارتفاعًا بنسب متفاونة خلال عام، في الفترة بين مايو 2017 ومايو 2018.
فيما يلي جدول يوضح أسعار تلك المنتجات:
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