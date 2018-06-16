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اقتصاد وأسواق
ثبات أسعار البلاط والسيراميك خلال مايو
السبت 16 يونيو 2018 09:14 م
البلاط
أخر الأخبار
البلاط
محمود زكي
شهدت أسعار البلاط والسيراميك ثباتًا كبيرًا خلال مايو مقارنة بشهر أبريل، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأضاف التقرير أن سعر البلاط موزايكو لكل متر مربع سجل 72 جنيهًا، في حين سجل البلاط شطف رخام كرارة 116 جنيهًا، بينما بلغ سعر المتر المربع من بلاط أسطح أسمنتي 39 جنيهًا.
وعن أسعار السيراميك خلال الشهر الماضي بلغ سعر السيراميك حوائط 25*35 سم 50 جنيهًا للمتر المربع، في حين سجل سعر السيراميك أرضيات 40*40 سم 55 جنيهًا للمتر المربع.
ولفت التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء إلى ثبات سعر سيراميك الأرضيات مقاس 50*50 سم عند 62 جنيهًا لكل متر مربع.
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