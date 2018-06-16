محمود زكي





كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء زيادة أسعار طن الجبس خلال عام بنسبة 17%، في الفترة بين مايو 2017 ومايو 2018، حيث سجل طن الجبس الفاخر للفرم والحليات قيمة 890 جنيهًا خلال مايو الماضي، مقابل 760 جنيهًا خلال مايو 2017.





وأوضح أن طن الجبس مكلسن للتشغيل بلغ 660 جنيهًا خلال نفس الشهر من العام الحالي، مقابل 573 جنيهًا خلال مايو 2017، بزيادة تقدر نسبتها بـ15%.



