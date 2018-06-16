مميش: عائدات قناة السويس ستتخطى 5.7 مليار دولار بنهاية 2018

نادية سلام





سدّدت سفينة الغطس blue marlin العابرة اليوم، قناة السويس، 820 ألف دولار بما يعادل 15 مليون جنيه، رسوم عبورها، حسبما أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة لاقتصادية للقناة.

وشهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس، عبور سفينة الغطس Blue Marlin الهولندية، رافعة علم مالطا، ظهر اليوم، وعلى متنها أجزاء حفار لاستخراج البترول، بمصاحبة قاطرات هيئة قناة السويس، القادمة من سنغافورة ومتجهة إلى بحر الشمال بإنجلترا، وبحمولة 55 ألف طن، وطول 222 مترًا، وارتفاع 65 مترًا، بما يعتبر تحديًا في عبوره القناة من أسفل كوبري السلام الرابط بين ضفتي قناة السويس بالقطاع الأوسط.





وتوقّع مميش، في رده على "المال"، أن تسجل عائدات قناة السويس، العام الحالي، أعلى إيرادات في تاريخ القناة تتخطى حاجز الـ5.7 مليار دولار، مشيرًا إلى زيادة متوسط عدد السفن والحمولات اليومية، ومنوهًا بأن عائدات قناة السويس خلال خمسة الأشهر الأولى من العام الحالي سجلت زيادة بنسبة 13.1% على الفترة المقابلة من العام الماضي.





وقال أن عائدات القناة بلغت خلال خمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2.334 مليار دولار، فيما كانت عائداتها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2.063 مليار دولار.





وأكد أن عائدات مايو الماضي بلغت 503 ملايين دولار، بزيادة بنسبة 14.4% على عائدات نفس الشهر من العام الماضي، والتي بلغت 439.7 مليون دولار.



