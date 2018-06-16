بالصور.. منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة روسيا

مران خفيف للمشاركين أمام أوروجواي.. وصلاح يخوض المران كاملًا









علي المصري





أنهى المنتخب المصري تدريبه، اليوم، والذي استمر لساعة ونصف الساعة تحت قيادة اﻷرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، وأقيم المران في ملعب أحمد أرينا بمدينة جروزني، بمشاركة جميع اللاعبين.





‏بدأ المران بمحاضرة عامة من قِبل الجهاز الفني بقيادة كوبر؛ لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة أمس، فيما تدرّب حراس المرمى الثلاثة تحت إشراف أحمد ناجي.





وأدى الثلاثي طارق حامد ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمر وردة، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.





فيما خاضت المجموعة التي شاركت في مباراة أمس كاملة، مرانًا خفيفًا بعدم الإجهاد، بينما أدى البدلاء مرانًا قويًّا تحت إشراف الجهاز الفني، وشارك محمد صلاح في المران كاملًا.





ويعد هذا المران الأول للفريق بعد عودته من إيكاترينبرج، عقب الهزيمة أمس من أوروجواي بهدف نظيف، في افتتاحية لقاءات الفراعنة بالمونديال.





ومن المنتظر أن يتدرب الفريق، غدًا، في الحادية عشرة صباحًا، قبل أن تغادر البعثة جروزني إلى سانت بطرسبرج في الثالثة عصرًا؛ استعدادًا لملاقاة روسيا، الثلاثاء المقبل.



