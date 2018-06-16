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عقـــارات
تراجع أسعار الخرسانة الجاهزة 8,8% خلال مايو
السبت 16 يونيو 2018 02:57 م
الخرسانة الجاهزة
أخر الأخبار
الخرسانة الجاهزة
محمود زكى
كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن تراجع أسعار الخرسانة الجاهزة خلال شهر مايو مقارنة بأبريل من العام الحالىحيث بلغت نسبة التراجع حوالي 8,8%.
وأضاف التقرير أن سعر المتر مكعب من الخرسانة الجاهزة بلغ 675 جنيها خلال شهر مايو وذلك بتراجع 65 جنيها عن أبريل والذي بلغت قيمته 740 جنيها آن ذاك.
وأوضح أن سعر الخرسانة الجاهزة ارتفعت بنسبة 16,4% خلال شهر مايو من العام الحالي وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017 والذي بلغ فيه سعر المتر مكعب قيمة 580 جنيها.
ثبات أسعار الحديد خلال مايو الماضي حيث سجل سعر الطن الحديد صلب لفائف 12530 جنيها للطن تسليم أرض المصنع شاملا ضريبة القيمة المضافة 14%.
فى حين سجل الحديد ارتفاعًا بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والذي سجل طن الحديد فيه 9550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع والبالغ نسبتها 14%.
الإسكان
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