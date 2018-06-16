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اقتصاد وأسواق
الصناعات الهندسية: زيادات الوقود الأخيرة صادمة للمستثمرين
السبت 16 يونيو 2018 01:13 م
اتحاد الصناعات المصرية
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«الصناعات الهندسية» تختصم مصر للألومنيوم أمام الرقابة الإدارية
اتحاد الصناعات المصرية
عمر سالم
قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار المواد البترولية التى تم إقرارها اليوم ستؤدى لزيادة أسعار المنتجات الفترة المقبلة.
وصرح المهندس للمال بأن الزيادات الأخيرة صادمة للاستثمار، لافتا الى أن كل المستثمرين سيبحثون تأثيرها على الاستثمار وكيفية السيطرة عليها ومحاولة تقليلها فى الأسعار بقدر المستطاع.
واشار الى أن زيادة المواد البترولية والكهرباء بالتأكيد ستؤثر على المنافسة التصديرية للمنتج المصرى، لأنه سيرفع من سعر التكلفه النهائية للمنتج.
وأعلنت وزارة البترول صباح اليوم عن زيادة بنزين ٩٢ الى ٦،٧٥ جنيه، وبنزين ٩٥ إلى ٧،٧٥ وبنزين 80 الى ٥،٥ جنيه ، كما رفعت السولار إلى ٥،٥ جنيه للتر والكيروسين. ٥،٥ جنيه.
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