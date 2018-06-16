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عقـــارات
الثبات يخيم على أسعار الطوب والزلط خلال مايو
السبت 16 يونيو 2018 11:59 ص
الطوب الطفلى
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الطوب الطفلى
محمود زكي
شهد الطوب خلال شهر مايو ثباتًا كبيرًا في الأسعار وذلك وفقَا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء، حيث سجل سعر الألف طوبة أسمنتى مصمت مقاس 25*12,5* 6 سم قيمة 925 جنيها في حين بلغ سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغ مقاس 40*20*12 سم حوالي 4700 جنيه.
وأوضح التقرير أن سعر الألف طوبة طفلى مقاس 25*12*6 سم قيمة 750 جنيها في حين بلغ سعر الألف طوبة وردي قيمة 1400 جنيه.
وتباينت أسعار الرمل حيث شهد الرمل الحرش ثباتًا في الأسعار خلال نفس الشهر وبلغ سعر المتر المكعب 45 جنيها، وشهد الرمل الناعم زيادة في الأسعار حيث ارتفعت بنسبة 5,3% مقارنة بشهر أبريل الماضي والذي سجل 38 جنيها للمتر المكعب.
بينما شهد الزلط ثباتًا في الأسعار خلال شهر مايو وذلك سجل المتر المكعب من الزلط المخصوص 95 جنيها في حين سجل المتر المكعب من الزلط الفينو قيمة 130 جنيها لكل متر مكعب.
وبلغت الزيادة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي 2017 نسبة 18,8% للزلط المخصوص والذي بلغ قيمته خلال تلك الفترة 80 جنيها للمتر المكعب مقابل 95 خلال مايو الماضى.
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