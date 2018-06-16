البترول تعلن تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الوقود

الوقود

بنزين 92 بـ 6.75 قرش

مها أبوودن ونسمة بيومى



أعلنت وزارة البترول اليوم أن مجلس الوزراء أقر زيادة جديدة فى أسعار الوقود ومشتقاته طبقت على محطات البنزين، بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت.



وزاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرشا ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار أصبح 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 3.75 جنيه بدلا من جنيهان، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.



وارتفع سعر المازوت إلى 3500 جنيه للطن لكل الصناعات، مع ثباته لقطاعات الكهرباء والصناعات الغذائية والأسمنت.



وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها.



وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.



وكانت الزيادة السابقة فى يونيو الماضى ، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة ليبلغ 3.65 قرش بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلي 6.6 جنيه للتر، بدلا ن 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.



وتستهدف وزارة المالية تخفيض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي الجديد 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليار جنيه مقدرة فى موازنة 2017-2018.