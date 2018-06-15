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رياضة
هاتريك رونالدو يمنح البرتغال نقطة ثمينة من أنياب إسبانيا
الجمعة 15 يونيو 2018 10:32 م
هاتريك رونالدو يمنح البرتغال نقطة ثمينة من أنياب إسبانيا
أخر الأخبار
هاتريك رونالدو يمنح البرتغال نقطة ثمينة من أنياب إسبانيا
النيران الصديقة تصعق المغرب وتهدي إيران 3 نقاط غالية
علي المصري
منح كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال تعادلا مثيرًا مع نظيره الإسباني بثلاثة أهداف ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس العالم في روسيا في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم.
وسجل ثلاثية المنتخب الإسباني، ثنائية من دييجو كوستا في الدقائق "24 و55" وهدف من ناتشو بالدقيقة "58"، بينما ثلاثية المنتخب البرتغالي من توقيع قائد المنتخب كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة "4" وآخر في الدقيقة "44" ومثله من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة "88"
وفي المباراة اﻷخري، ضمن المجموعة ktsها، حقق المنتخب الإيراني فوزًا قاتلاً على نظيره المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بكأس العالم "روسيا 2018".
وسجل عزيز بوهدوز، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن اللقاء، ليصبح عزيز أول لاعب بديل يسجل هدفا ذاتيا في المونديال منذ تسجيل البرتغالي بيتيت في مرمى فريقه أمام ألمانيا في يوليو 2006.
وسيطر المنتخب المغربي على مجريات اللقاء بنسبة 65% وصنع 3 أهداف على مرمى الإيراني لكن بوهدوز قتل أحلام أسود الأطلس بهدف ذاتي.
بتلك النتائج يعتلي منتخب إيران صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط، فيما يأتي المنتخبين البرتغالي واﻹسباني في المركزين الثاني والثالث علي الترتيب برصيد نقطة واحدة لكلا منهما، ويقبع منتخب المغرب في قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.
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