EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
رونالدو يتحدى زملاءه بالمنتخب الإسباني: سنهزمكم
الجمعة 15 يونيو 2018 09:08 م
كريستيانو رونالدو
أخر الأخبار
كريستيانو رونالدو
المال خاص
تحدى لاعب المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، منافسيه في المنتخب الإسباني، الذين سيتواجهون معه بعد قليل، في مباراة البرتغال وإسبانيا ضمن منافسات الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، قائلًا: «إن فريقه سيهزم إسبانيا»، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
وستلتقي البرتغال بإسبانيا على ملعب فيشت الأوليمبي في مدينة سوتشي، حيث سيواجه رونالدو، 6 من زملائه في فريق ريـال مدريد الذين يلعبون في صفوف إسبانيا، في مباراة يعتبرها كثيرون "نهائي مبكر" في ثنائي من أقوى الفرق في المونديال.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا