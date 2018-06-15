رونالدو يتحدى زملاءه بالمنتخب الإسباني: سنهزمكم

كريستيانو رونالدو

المال خاص



تحدى لاعب المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، منافسيه في المنتخب الإسباني، الذين سيتواجهون معه بعد قليل، في مباراة البرتغال وإسبانيا ضمن منافسات الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، قائلًا: «إن فريقه سيهزم إسبانيا»، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.



وستلتقي البرتغال بإسبانيا على ملعب فيشت الأوليمبي في مدينة سوتشي، حيث سيواجه رونالدو، 6 من زملائه في فريق ريـال مدريد الذين يلعبون في صفوف إسبانيا، في مباراة يعتبرها كثيرون "نهائي مبكر" في ثنائي من أقوى الفرق في المونديال.