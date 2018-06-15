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رياضة
بعد الأداء القوي أمام أوروجواي.. كوبر يقارن لاعبي مصر بنجوم العالم
الجمعة 15 يونيو 2018 09:03 م
بعد الأداء القوي أمام أوروجواي.. كوبر يقارن لاعبي مصر بنجوم العالم
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بعد الأداء القوي أمام أوروجواي.. كوبر يقارن لاعبي مصر بنجوم العالم
علي المصري
قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، إن الفريق أدى أداء قويًّا في المباراة التي خسرها أمام أوروجواي بهدف نظيف، في مستهل لقاءات الفريقين بكأس العالم "روسيا 2018".
وأضاف قائلًا: لاعبونا الآن يقارَنون بأحسن اللاعبين فى العالم، وهذه المباراة كانت صعبة حتى الدقيقة الأخيرة، واللاعبون قدموا عرضًا جيدًا، إلا أنه كان لدينا أخطاء وعدم فاعلية هجومية ولكننا قدمنا مباراة قوية.
وتابع كوبر: حاولنا فى الشوط الثانى بناء هجمات مرتدّة واقتربنا أكثر وكانت هناك 4 أو 5 فرص ولكن للأسف اللمسة الأخيرة لم تكن جيدة، وبعد الهدف ضغطنا لكن لم نحقق الهدف المرجوّ.
وأوضح كوبر أن اللاعبين احترموا شهر رمضان الكريم، وأكد أن اللاعبين لم يتأثروا بالصيام وقدموا مبارة قوية.
وعن المواجهة المقبلة أمام روسيا قال كوبر إن مواجهة روسيا صعبة، خاصة بعد الفوز الكبير الذى حققوه في مباراة الافتتاح أمام السعودية، ونتمنى أن نعالج أخطاءنا ولديّ ثقة فى اللاعبين.
وعن عدم مشاركة محمد صلاح في المباراة قال: "خشينا على صلاح من خطر الإصابة ولم نجازف به وسيكون إضافة بلا شك أمام روسيا، وجوده مهم للغاية ولكن المنتخب الجيد لا يكفيه لاعب واحد جيد ففريقنا كله جيد، ولو كان صلاح متواجدًا كان أداؤنا سيكون أفضل وكنا فزنا بالمباراة بكل تأكيد، وهو ما نتمناه أمام روسيا.
وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: من الواضح أن لدينا مشاكل فى العرضيات والضربات المباشرة وربما حدثت أخطاء ولكن نحن نلعب أمام أفضل لاعبين، وقدراتهم تفوقت على استراتيجيتنا وهذا لا يعنى أن دفاعنا سيئ.
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