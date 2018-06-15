مدير منتخب أوروجواي يشيد بمصر ويؤكد: الخبرة حسمت النتيجة

علي المصري

صرح المدير الفنى لمنتخب أوروجواى أوسكار تاباريز، بأن المنتخب المصرى قدم عرضًا قويًّا وكان قادرًا على تحقيق التعادل وقدم مباراة قوية، لكن خبرتنا حسمت اللقاء، وهذه التجربة ستساعدنا على التقدم في البطولة ولكن أعتقد أننا لن نستطيع التقدم كثيرًا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى للقاء الذي انتهي بفوز فريقه 1- صفر، قائلًا: أعتقد أن غياب محمد صلاح قد أثّر على نتيجة المباراة، وأعتقد أنه لو كان موجودًا في الملعب كانت مصر ستسفيد من وجوده، لكننا خضنا في تصفيات كأس العالم مباريات لم يكن موجودًا فيها كل من سواريز وكافانى، ولكننا تعاملنا مع الأمر فى عدم وجودهما وهذه هي الحال.