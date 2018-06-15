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رياضة
مدير منتخب أوروجواي يشيد بمصر ويؤكد: الخبرة حسمت النتيجة
الجمعة 15 يونيو 2018 08:43 م
المدير الفنى لمنتخب أوروجواى أوسكار تاباريز
أخر الأخبار
المدير الفنى لمنتخب أوروجواى أوسكار تاباريز
علي المصري
صرح المدير الفنى لمنتخب أوروجواى أوسكار تاباريز، بأن المنتخب المصرى قدم عرضًا قويًّا وكان قادرًا على تحقيق التعادل وقدم مباراة قوية، لكن خبرتنا حسمت اللقاء، وهذه التجربة ستساعدنا على التقدم في البطولة ولكن أعتقد أننا لن نستطيع التقدم كثيرًا.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى للقاء الذي انتهي بفوز فريقه 1- صفر، قائلًا: أعتقد أن غياب محمد صلاح قد أثّر على نتيجة المباراة، وأعتقد أنه لو كان موجودًا في الملعب كانت مصر ستسفيد من وجوده، لكننا خضنا في تصفيات كأس العالم مباريات لم يكن موجودًا فيها كل من سواريز وكافانى، ولكننا تعاملنا مع الأمر فى عدم وجودهما وهذه هي الحال.
وقال إن مهاجم منتخب بلاده سواريز، لاعب برشلونة الأسباني، لم يظهر بمستواه في هذه المباراة، موضحًا: ولكننى لا أعرف سر تراجع مستواه.
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