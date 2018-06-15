مباراة مصر وأراجوي على تويتر‎

تويتر



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أصدر موقع التدوينات القصيرة، تويتر، اليوم الجمعة تقريرًا يسلط الضوء على أبرز اللحظات التي شهدتها مباراة مصر وأوراجوي ضمن المجموعه الـ 32 من مباريات كأس العالم روسيا 2018، وانتهت بفوز الأخيره بهدف نظيف في الدقيقه 89 مقابل لا شيء لمنتخب الفراعنة.



- أبرز اللاعبين (أكثر اللاعبين المصريين تغريدًا حول المباراة):



محمد صلاح @MoSalah

طارق حامد @TarrekHameed

محمود تريزيجيه @Trezeguet

مروان محسن @MMohsen

محمد الشناوي @Melshenawy



- أبرز التغريدات (من أكثر التغريدات التي تم إعادة تغريدها حول المباراة):



https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007508105771483137

https://twitter.com/brfootball/status/1007579626233835520

https://twitter.com/LFC/status/1007574620852162560

https://twitter.com/_/status/1007592125008138240

https://twitter.com/AJ3/status/1007605638350991361



- أبرز الوسوم (أبرز الوسوم المستخدمة في التغريدات حول المباراة):



#egy

#uru

#worldcup

#rusia2018

#egyuru



تجدر الإشارة إلى أن @pharaohs) كان أكثر حساب غرد عنه عالميا حول المباراة.