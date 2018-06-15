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اتصالات وتكنولوجيا
مباراة مصر وأراجوي على تويتر
الجمعة 15 يونيو 2018 08:34 م
تويتر
أخر الأخبار
تويتر
المال خاص
أصدر موقع التدوينات القصيرة، تويتر، اليوم الجمعة تقريرًا يسلط الضوء على أبرز اللحظات التي شهدتها مباراة مصر وأوراجوي ضمن المجموعه الـ 32 من مباريات كأس العالم روسيا 2018، وانتهت بفوز الأخيره بهدف نظيف في الدقيقه 89 مقابل لا شيء لمنتخب الفراعنة.
- أبرز اللاعبين (أكثر اللاعبين المصريين تغريدًا حول المباراة):
محمد صلاح @MoSalah
طارق حامد @TarrekHameed
محمود تريزيجيه @Trezeguet
مروان محسن @MMohsen
محمد الشناوي @Melshenawy
- أبرز التغريدات (من أكثر التغريدات التي تم إعادة تغريدها حول المباراة):
https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007508105771483137
https://twitter.com/brfootball/status/1007579626233835520
https://twitter.com/LFC/status/1007574620852162560
https://twitter.com/_/status/1007592125008138240
https://twitter.com/AJ3/status/1007605638350991361
- أبرز الوسوم (أبرز الوسوم المستخدمة في التغريدات حول المباراة):
#egy
#uru
#worldcup
#rusia2018
#egyuru
تجدر الإشارة إلى أن @pharaohs) كان أكثر حساب غرد عنه عالميا حول المباراة.
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