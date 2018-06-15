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سيـــاســة
حكم بحبس المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية
الجمعة 15 يونيو 2018 08:20 م
دونالد ترامب 1
أخر الأخبار
ملياردير أمريكي 1
رويترز
أمرت قاضية اتحادية أمريكية، اليوم الجمعة، بحبس بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب على ذمة المحاكمة بعد أن اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر الأسبوع الماضي بمحاولة التأثير على الشهود.
وأمام القاضية إيمي بيرمان جاكسون بالمحكمة الاتحادية في واشنطن قال مانافورت، الذي يتركز عليه تحقيق مولر حول دور روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، يوم الجمعة إنه غير مذنب.
لكن القاضية ألغت إخلاء السبيل بكفالة الذي حصل عليه قبل ذلك، وأمرت بحبسه.
ووجه مولر سلسلة من التهم ضد مانافورت في كل من واشنطن وفرجينيا من بينها التآمر على الولايات المتحدة، وسوف تبدأ محاكمته في قضية واشنطن في سبتمبر.
كما أنه من المقرر بدء محاكمته عن الاتهامات ذات الصلة في فرجينيا يوم 25 يوليو، وأنكر مانافورت جميع التهم الموجهة إليه.
وكان مدير حملة ترامب السابق خاضعا للإقامة الجبرية بمنزله، وتعين عليه ارتداء أجهزة مراقبة تحدد موقعه.
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