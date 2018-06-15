ساويرس : لو محمد صلاح نزل هنكسب روسيا واتقهرنا من هزيمة اليوم

أحمد صبرى

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن فريق منتخب مصر لعب مباراة "هايلة "مع أوروجواى فى الجولة الأولى لكأس العالم رغم الهزيمة، مؤكدًا أن النصر حليف الفريق مستقبلًا.