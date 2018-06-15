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رياضة
ساويرس : لو محمد صلاح نزل هنكسب روسيا واتقهرنا من هزيمة اليوم
الجمعة 15 يونيو 2018 08:03 م
ساويرس
أخر الأخبار
ساويرس
أحمد صبرى
قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن فريق منتخب مصر لعب مباراة "هايلة "مع أوروجواى فى الجولة الأولى لكأس العالم رغم الهزيمة، مؤكدًا أن النصر حليف الفريق مستقبلًا.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: الفريق المصرى لعب ماتش على أعلى مستوى وصحيح اتقهرنا من الخسارة؛ لأن لعبنا ماتش هايل لكن إحساسنا إن الفريق جامد.
وأوضح: كوبر عمل شغل هايل ولو محمد صلاح نزل هنكسب روسيا ولعلمكم الاستاد كان كله أعلام مصرية والنصر حليفنا إن شالله.
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