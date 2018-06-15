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رياضة
طارق حامد يتصدر تويتر بعد أدائه العالى وإصابته
الجمعة 15 يونيو 2018 05:44 م
طارق حامد يتصدر تويتر بعد أدائه العالى وإصابته
أخر الأخبار
طارق حامد يتصدر تويتر بعد أدائه العالى وإصابته
أحمد صبرى
تصدّر هاشتاج"طارق حامد "المركز الثانى فى الترند المحلى على موقع التدوينات المصغرة تويتر بعد خروجه بسبب الإصابة فى مباراة اليوم بين مصر وأوروجواى.
وأجمع رواد تويتر على أن طارق حامد كان من أبطال المباراة بسبب تمريراته وقطعه المميز للكرة، مؤكدين أنه رجل المباراة مع حارس المرمى الشناوى، وذلك قبل الإصابة التى تعرَّض لها.
وقال إسلام مجدى، أحد المشاركين فى الهاشتاج: طارق حامد، رغم كل التريقة، هو تقريبًا أحسن لاعب في الشوط الأول، قطع كرات كتير وساهم في إن المنتخب يكون عنده نواة، سواء في الدفاع أو الهجوم، وبيقدم دعم هايل. شكرًا طارق حامد على شوط أول جميل ضد أوروجواي خليت شكلنا فيه جميل.
وعلق محمد سعد: بالأمانة طارق حامد خيالي ف قطع الكورة صلب صلب صلب.. إن شاء الله بالسلامة يا صلب.
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