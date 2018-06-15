نهاية الشوط الأول لمباراة مصر وأوروجواي: 0 - 0

منتخب مصر

المال- خاص



انتهي الشوط الأول في مباراة مصر وأوروجواي، ثاني مباريات مجموعة روسيا بكأس العالم، بالتعادل السلبي صفر- صفر



وخاص المنتخب المباراة في ظل غياب محمد صلاح الذي كان جالسا على دكة الاحتياطي



