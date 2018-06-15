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اتصالات وتكنولوجيا
ترامب يعلن رسوما بنسبة 25% على التكنولوجيا الصينية
الجمعة 15 يونيو 2018 03:12 م
دونالد ترامب 1
أخر الأخبار
ملياردير أمريكي 1
رويترز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 % على سلع صينية قيمتها 50 مليار دولار في إجراء يرتبط بحقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا وتعهد بفرض مزيد من الرسوم إذا اتخذت بكين إجراءات انتقامية.
وقال ترامب إن قائمة الرسوم تشمل سلعا من خطة ”صنع في الصين 2025“ الاستراتيجية الهادفة للهيمنة على الصناعات عالية التكنولوجيا والتي سوف ”تقود النمو الاقتصادي للصين في المستقبل، لكنها تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة ودول كثيرة أخرى“.
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