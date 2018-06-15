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نقل وملاحة
وزير النقل يتابع انتظام العمل بالسكك الحديدية والمترو والموانئ
الجمعة 15 يونيو 2018 02:05 م
وزير النقل يتابع إجراءات تأمين محطات السكة الحديد والمترو
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وزير النقل يتابع إجراءات تأمين محطات السكة الحديد والمترو
محمود محسن
تابع الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الجمعة من خلال تقارير مركز الأزمات بالوزارة ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل.
واطمئن الوزير على انتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيام القطارات وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، وعلى استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة.
وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق حيث شهدت الحركة انتظاما في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، بالإضافة إلى استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن.
كما تابع عرفات استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، واستمرار قيام مسئولي هيئة النقل النهري من التأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.
كما اطمئن عرفات على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، كما شهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، انتظاما في حركة الملاحة.
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