المالية تدرس إدخال خط جديد لإنتاج محلي للوحات المعدنية الرقمية

محمد معيط

مها أبوودن



تدرس وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة إدخال خط إنتاج جديد بمصنع انتاج اللوحات المعدنية الرقمية المستخدمة بالمرور وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.



يأتى ذلك فى اطار خطة تطوير مصلحة سك العملة والتى استعرضها د.محمد معيط وزير المالية من أجل الارتقاء بمصلحة سك العملة.



ويستهدف الخط الجديد تصنيع اللوحات المعدنية نفسها بدلا من استيرادها عبر استخدام خامات الأمونيوم من مجمع انتاجه بنجع حمادي مما سيوفر نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج اللوحات إلي جانب الموارد الدولارية خاصة أن الخط الجديد سيمكن مصر من التصدير للدول العربية والإفريقية الراغبة في الاستفادة من قدرات مصر في هذا المجال.



وأكد شريف حازم مستشار وزير المالية، أن مصنع انتاج اللوحات المعدنية يشهد حاليا زيادة ملحوظة في طاقته الانتاجية حيث تم خلال الشهر الاخير انتاج 215 الف زوجا من اللوحات المعدنية في إطار خطة للتركيز علي مد خدمة اللوحات المعدنية الرقمية للمحافظات خارج إقليم القاهرة الكبري.



وحول الخدمات الأخري التي تقدمها مصلحة سك العملة أشار البيان إلى زيادة معدلات انتاج العملات المعدنية المساعدة من فئات 25 و50 و100 قرشا حيث تم التشغيل لورديتين ليمتد الإنتاج لما بعد ساعات العمل الرسمية بجانب العمل ايام الجمع والسبت لمضاعفة كميات العملات المسكوكة.



وأوضح أن وزارة المالية ضاعفت أيضا خلال آخر 6 أشهر الكميات المطروحة بالاسواق من العملات المعدنية المساعدة من فئة الجنيه؛ تيسيرا علي المواطنين الي جانب معاودة طرح فئة 50 قرشا و 25 قرشا المعدنية.



وكشف اللواء عبد الرؤف الاحمدي رئيس المصلحة عن تنفيذ مصلحة سك العملة لخطة للاستفادة من راكد خام الفضة بورشها من خلال إجراء عمليات معالجة لها للوصول إلى فضة عيار 900 مما اتاح استخدامها في تصنيع الميداليات التذكارية الي جانب معالجة جزء منها للوصول الي عيار 720 فضة لاستخدامها في انتاج العملات التذكارية.



وفي هذا الاطار كشفت الوزارة عن انتهاء انتاج عملة تذكارية من الفضة من فئات 25 و50 و100 جنيه لتكريم شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة وذلك خلال احتفالات مصر بعيد الفطر المبارك.



وأوضحت الوزارة ان سك العملة قامت أيضا بانتاج عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما علي القاهرة الخديوية وأخرى بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العام الرياضي للشركات.



وأكدت الوزارة زيادة إيرادات مصلحة سك العملة في الفترة الأخيرة بفضل زيادة نشاطها في سك العملات المعدنية المساعدة الي جانب نجاحها في اعادة تدوير كميات من المخلفات المعدنية كانت راكدة بمخازن المصلحة منذ سنوات.





