قط يتنبأ بنتيجة مباراة روسيا والسعودية

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تنبأ قط يعيش في متحف هيرميتاج فوز المنتخب الروسي على المنتخب السعودي في أول مباراة لكأس العالم 2018.



ووفق سبوتنيك الروسية، قام الحيوان الأليف بالحكم في المركز الصحفي للبطولة في سان بطرسبورغ، مختارا وعاءً من الطعام، الذي كانت عليه الألوان الثلاثة للعلم الروسي.



وعمل القط نفسه كمتنبئ العام الماضي، في كأس القارات.



وقد تم اختيار عراف المونديال الصم بسبب قدراته التحليلية اللامعة وسلوكه غير المعتاد. بالإضافة إلى ذلك، من بين جميع سكان هيرمتاج، كان هذا القط أكثر مقاومة للإجهاد ودية تجاه الإنسان.



وتأهلت السعودية إلى مونديال روسيا رفقة 3 منتخبات عربية هي المغرب وتونس ومصر، ويبدأ الأخضر مبارياته خلال مونديال روسيا 2018 في 14 يونيو/ حزيران بمباراة قوية أمام المنتخب المضيف روسيا، التي تقام على ملعب لوجينكي في العاصمة الروسية موسكو.