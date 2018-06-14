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رياضة
لاعب سعودي: نعتذر وسنحاول التعويض أمام أوروجواي ومصر
الخميس 14 يونيو 2018 11:30 م
روسيا تهين السعودية بخماسية في افتتاح المونديال
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روسيا تهين السعودية بخماسية في افتتاح المونديال
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أعرب تيسير الجاسم لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، عن أسفه من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها منتخب بلاده، اليوم الخميس، أمام نظيره الروسي.
وخسر المنتخب السعودي، مساء اليوم، أمام روسيا بخماسية نظيفة، في افتتاح بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن موقع سبق السعودي، قال تيسير الجاسم: "لم نتوقع 1% من سيناريو المباراة، المنتخب السعوي قام بفترة إعداد جيدة، ولعبنا مباريات أكبر من المنتخب الروسي، ولكن هذه كرة القدم للأسف."
وأضاف الجاسم: "اعتذر للشعب السعودي .. سيناريو غير متوقع أبدًا، لكن لدينا مباراتين أمام أوروجواي ومصر، وسنحاول تعويض الشعب السعودي بالمستوى والنتيجة".
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