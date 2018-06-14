أطلس لاستصلاح الأراضى تخطر البورصة بآخر تطورات أراضى الشيخ زايد

البورصة المصرية



رجب عزالدين



قالت شركة أطلس لاستصلاح الارأضى والتصنيع الزراعى إن الأراضى التابعة لإحدى الشركات التابعة دخلت ضمن نطاق مدينة الشيخ زايد منذ 2017.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان "" دخول بعض الأراضى لدى الشركة كوردون مبانى".



وقالت الشركة إن شركة أطلس للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى الممولكة لها بنسبة 99% تمتلك قطعة أرض مساحتها 24 فدانا مسجلة بالشهر العقارى على هيئة 67 قطعة بمساحة ألف متر مربع لكل قطعة .



وتابعت الشركة أن تلك الأرض دخلت ضمن نطاق جهاز مدينة الشيخ زايد طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017 مشيرة إلى أنه لم يتم البيع حتى اعتماد المخطط الاستراتيجى الكامل للمنطقة .



وتنتظر الشركة القرار الوزارى باعتماد المخطط لإطلاق مشروعها السكنى والذى يحمل اسم Riviera Avenue



