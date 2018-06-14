ثروات أغنياء العالم 202 تريليون دولار لأعلى مستوى منذ 5 سنوات

دولارات امريكى

خالد بدر الدين



أظهرت دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية أن الثروات المالية للأفراد نمت بأكثر من 12 % العام الماضي لترتفع إلى حوالي 202 تريليون دولار لتسجل أقوى نمو منذ 5 سنوات بفضل صعود الأسواق وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.



وجاء فى المسح الذي نشرته اليوم الخميس مجموعة بوسطن الاستشارية إلى نمو الثروات العالمية بحوالى 7 % بعد التعديل على ضوء تقلبات أسعار الصرف فى الأسواق العالمية.



وذكرت وكالة رويترز إن الأثرياء في أمريكا الشمالية تمتعوا بالنصيب الأكبر من الثروات الشخصية عند حوالي 43 % غير إن أسرع نمو كان من نصيب أثرياء آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ولكن يقيم معظم أصحاب الثروات الأكثر ضخامة في الولايات المتحدة والصين واليابان.



وأظهرت الدراسة السنوية للمجموعة الاستشارية استمرار سويسرا كأكبر مركزي عالمي لإدارة الثروات الخارجية عند 2.3 تريليون دولار تليها هونج كونج عند 1.1 تريليون دولار وسنغافورة عند 0.9 تريليون.



وحقق المركزان الآسيويان هونج كونج و سنغافورة نموا بمعدل سنوي بلغ 11 % و10 % على الترتيب على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة بما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو الذي سجلته سويسرا والبالغ 3 % .



وقالت الدراسة ”على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، من المرجح فيما يبدو أن يستمر نمو الثروات الخارجية بمعدل سنوي مركب حوالي 5 % سنويا.“



ويوسع كبار مديري الثروات مثل بنكي يو.بي.إس وكريدي سويس السويسريين نطاق أعمالهما في تلك الأسواق السريعة النمو.



فالسرية المصرفية السويسرية التي ربحوا طويلا من ورائها قد ضعفت مما يعني أنه لم يعد من السهل على أغنياء العالم إخفاء ثرواتهم عن سلطات الضرائب في بلدانهم ووضعت تلك التغييرات سويسرا في أتون منافسة محتدمة مع مراكز أسرع نموا مثل هونج كونج وسنغافورة.



