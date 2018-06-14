أبوظبى تقود مكاسب البورصات العربية قبل إجازة العيد وهبوط دبى

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة أبوظبى بفضل البنوك وشركة اتصالات.



كما هبط مؤشر دبى فقط لخسائر أسهم شركات العقارات وسط تعاملات هادئة قبيل عطلة عيد الفطر بينما كانت بورصتا السعودية ومسقط مغلقتين لإجازة عيد الفطر.



وقفز المؤشر الرئيسي لسوق مال أبوظبي العام بأكثر من 1.8 % ليتقدم إلى حوالى 4715 نقطة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 3.3 % وأسعار أسهم شركة اتصالات بارتفاع 2.1 % .



وذكرت وكالة وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة البحرين كسب أكثر من 0.9 % ليصل إلى حوالى 1307 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بنسبة أقل بلغت 0.2 % ليرتفع إلى حوالى 9089 نقطة وارتفعت أسعار أسهم شركة قطر لنقل الغاز 3.2 % كما صعدت أسعار أسهم بنك قطر الإسلامي وبنك الريان 1.5 % لكل منهما .



ولكن مؤشر سوق مال دبى العام خسر حوالى 0.4 % لينزل إلى حوالى 3038 نقطة حيث انخفضت أسعار أسهم شركة إعمار العقارية 0.9 % وهبطت أسعار أسهم شركة داماك العقارية 1.2% .



وتباين أداء الأسواق الخليجية هذا الأسبوع وسط تداولات محدودة وبيع لجني أرباح قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ هذا الأسبوع وتتسم التعاملات بمنطقة الخليج عادة بالهدوء قبيل العطلات مع قيام بعض المتعاملين ببيع الأسهم لتدبير السيولة ويتوخون الحذر من أي تطورات في الأسواق العالمية خلال إغلاق البورصات المحلية.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.3 % ليسجل 16221 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3 % ليصعد إلى حوالى 4823 نقطة