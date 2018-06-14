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بورصة وشركات
عمومية الوطنية للذرة تقر بيع وحدات سكنية بالعاشر من رمضان
الخميس 14 يونيو 2018 07:54 م
الوطنية للذرة 556
أخر الأخبار
الوطنية للذرة 556
رجب عز الدين
وافقت عمومية شركة الوطنية لمنتجات الذرة بجلستها المنعقدة 11 يونيو الحالى على بيع 110 وحدات سكنية بمدينة العاشر من رمضان.
وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن تلك الوحدات كانت تُستغل كسكن إدارة للعاملين بالشركة، منها 32 وحدة شاغرة حتى الآن قابلة للزيادة.
وأضافت أن الإدارة التنفيذية للشركة رأت الاستفادة من بيع هذه الوحدات واستثمارها داخل الشركة، بعد الوصول إلى أعلى الأسعار من خلال تقييم تلك الشقق بسعر السوق.
وفوّضت عمومية الشركة رئيس مجلس الإدارة فى بيع أو التنازل عن الوحدات السكنية المشار إليها والتوقيع على عقود البيع نيابة عن الشركة فى الشهر العقارى.
البورصة المصرية
الوطنية لمنتجات الذرة
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