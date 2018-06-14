عمومية الوطنية للذرة تقر بيع وحدات سكنية بالعاشر من رمضان

رجب عز الدين









وافقت عمومية شركة الوطنية لمنتجات الذرة بجلستها المنعقدة 11 يونيو الحالى على بيع 110 وحدات سكنية بمدينة العاشر من رمضان.





وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن تلك الوحدات كانت تُستغل كسكن إدارة للعاملين بالشركة، منها 32 وحدة شاغرة حتى الآن قابلة للزيادة.





وأضافت أن الإدارة التنفيذية للشركة رأت الاستفادة من بيع هذه الوحدات واستثمارها داخل الشركة، بعد الوصول إلى أعلى الأسعار من خلال تقييم تلك الشقق بسعر السوق.



