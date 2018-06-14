أول تصريح لنائبة وزير الزراعة بعد أداء اليمين الدستورية

الصاوي أحمد









قالت الدكتورة منى محرز، نائب ويزر الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الثقة فيها نائبًا لوزير الزراعة هو وسام للعمل النسائي الحكومي والمرأة المصرية، وتاج على رأسها يدفعها للعمل وعزيمة أكثر لتحقيق النجاح في القطاعات التي تشرف عليها بوزارة الزراعة، مشيرة إلى تقدير الرئيس لدور المرأة في العمل الحكومي والعمل العام لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.





وأضافت منى محرز، في تصريحات، لـ”المال”، أنها تعتز بالعمل مع الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، لاستكمال خطط التوسع في الاستثمار بقطاعات الإنتاج الداجني والحيواني والأسماك، اعتمادًا على توسيع قاعدة الدولة في التحكم بالأمراض الوبائية التي تهدد هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار المصري والعربي في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني.



