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اقتصاد وأسواق
أول تصريح لنائبة وزير الزراعة بعد أداء اليمين الدستورية
الخميس 14 يونيو 2018 07:45 م
منى محرز نائب وزير الزراعة
أخر الأخبار
منى محرز نائب وزير الزراعة
الصاوي أحمد
قالت الدكتورة منى محرز، نائب ويزر الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الثقة فيها نائبًا لوزير الزراعة هو وسام للعمل النسائي الحكومي والمرأة المصرية، وتاج على رأسها يدفعها للعمل وعزيمة أكثر لتحقيق النجاح في القطاعات التي تشرف عليها بوزارة الزراعة، مشيرة إلى تقدير الرئيس لدور المرأة في العمل الحكومي والعمل العام لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
وأضافت منى محرز، في تصريحات، لـ”المال”، أنها تعتز بالعمل مع الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، لاستكمال خطط التوسع في الاستثمار بقطاعات الإنتاج الداجني والحيواني والأسماك، اعتمادًا على توسيع قاعدة الدولة في التحكم بالأمراض الوبائية التي تهدد هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار المصري والعربي في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني.
ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن الأولوية في العمل للسيطرة على الأمراض الوبائية التي تهدد ثروتنا الحيوانية والداجنة، من خلال أهمية مواصلة العمل لتطوير قطاعات الطب البيطري من ناحية صحة الثروة الحيوانية وتنمية الإنتاج الحيواني، من خلال تفعيل الأنظمة الرقابية لحماية الثروة الحيوانية طبقًا لخطة التقصي للأمراض الوبائية واعتماد خرائط متخصصة تضمن سهولة التعامل مع الأمراض لتحقيق أهداف النهوض بالثروة الحيوانية وصحة الحيوان.
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