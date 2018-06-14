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رياضة
الحضري: كأس العالم ظل أمنيتي الأخيرة وتحققت بعد جهد
الخميس 14 يونيو 2018 07:28 م
الحضري: كأس العالم ظل أمنيتي الأخيرة وتحققت بعد جهد
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الحضري: كأس العالم ظل أمنيتي الأخيرة وتحققت بعد جهد
علي المصري
أكد المخضرم عصام الحضري، قائد منتخب مصر لكرة القدم، أنه ليس وحده الذي يشعر بالفخر والاعتزاز، بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، فالشعب المصري كله سعيد بهذا الإنجاز، وكلنا منظومة واحدة وهدفنا واحد، وأي إنجاز يُحسب لمصر ثم اللاعبين، وهذا شعارنا منذ أن بدأنا طريقنا في التصفيات.
وقال الحضري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس؛ للحديث عن مواجهة أوروجواي، غدًا الجمعة، في مستهل مشوار الفريقين، في المونديال: "الشعب المصري بأكمله يشعر بالفخر، أي نجاح للمنتخب، سيكون للجميع وليس لي فقط".
وتابع: "نتحلى بالطموح والروح الإيجابية، نحترم المنافسين، وفي نفس الوقت، يجب أن يبادلنا الخصوم نفس الاحترام، أي لاعب سيشارك سيكون على قدر المسئولية، وأؤكد جاهزية ️الفريق لجميع المنتخبات وكل اللاعبين نحترمهم للغاية،️ ولاعبونا على قدر المسئولية".
وعن دخوله تاريخ المونديال، كأكبر لاعب يشارك في البطولة، أوضح الحضري: "اجتهدت على مدار 25 عامًا، ولا أعرف اليأس، الحمد لله حققت حلم الظهور في كأس العالم، وبالطبع سيسجل أسمي في التاريخ إذا شاركت غدًا، سأكون أسعد شخص في العالم، فقد حققت كل ما أتمناه في كرة القدم، وكأس العالم ظل أمنيتي الأخيرة والتي تحققت بعد جهد ومثابرة".
وختم الحضري حديثه بقوله: "لا أحب التنبؤ بالنتائج والأرقام، قد نفكر في الأمر بعد الدور الأول، كل ما نفكر فيه أن نفوز في المباراة الافتتاحية لنا أمام أوروجواي".
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