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بورصة وشركات
جنوب الوادى للأسمنت تخطر البورصة بالنزاع مع شركة الصيانة والتشغيل
الخميس 14 يونيو 2018 07:06 م
جنوب الوادى للأسمنت
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جنوب الوادى للأسمنت
رجب عز الدين
أخطرت شركة جنوب الوادى للأسمنت، البورصة المصرية بوجود خلاف مع شركة الإدارة الفنية RHI تحول إلى نزاع تحكيم.
وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن الخلاف مع شركة RHI يتعلق بتنفيذ اتفاقية أعمال الإدارة الفنية والتشغيل والصيانة بتاريخ ابريل 2017 ولمدة خمس سنوات.
وأضافت الشركة إن شركة الإدارة المذكورة لوحت بايقاف العمل وقد أصبح الخلاف محل تحكيم اكتمل تشكيله وهيئته .
ونوهت الشركة إلى أنها تسيطر على الموقف وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة حتى لا تتأثر انتاجية الشركة ولا تتوقف عن العمل .
وسجلت جنوب الوادي صافى ربح قدره 22 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 205.9 مليون جنيه في 2016، بنسبة تراجع 89% تقريبًا.
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