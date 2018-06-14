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سيـــاســة
برلماني : تقنين وضع اليد أبرز تحديات الحكومة الجديدة
الخميس 14 يونيو 2018 06:56 م
النائب سليمان العميرى،
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النائب سليمان العميرى،
ياسمين فواز
قال النائب سليمان العميرى، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أمامها العديد من التحديات، سواء فى ملف الاقتصاد أو الملف الأمنى، بالإضافة للتعليم والصحة وملف تقنين وضع اليد، والتصدى لظاهرة البناء على الأراضى الزراعية.
وطالب العميرى، فى بيان له، اليوم، الحكومة الجديدة بالانتهاء من ملف تقنين وضع اليد، مع ضرورة التوسع فى قاعدة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانتهاء من قاعدة البيانات حتى يتثنى لمستحقى الدعم من الحصول عليه فقط وتنقية جداول الدعم، وربط التعليم الفنى بسوق العمل والنهوض بمنظومة الصحة ومياه الشرب.
وقدم عضو مجلس النواب، الشكر للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق وجميع الوزراء الذين خرجوا من الحكومة، مؤكدًا أن حكومة "إسماعيل" قامت بدور وطنى فى مرحلة صعبة فى تاريخ مصر، مشيدًا بالدور الذى قام به الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق في الحفاظ على أمن المواطنين ومكافحه الإرهاب خلال فترة توليهما الوزارتين.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه وفقًا لنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية المعمول به حاليًّا فإن المحافظين يسيرون الأعمال الآن لحين صدور قرار الرئيس بحركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، متمنيًا بأن يتم النظر للمحافظات التى لم تشهد تطورات خلال الفترة الماضية ويراعى هذا عند التجديد، مؤكدًا أن محافظة مطروح من أكثر المحافظات التى شهدت طفرة خلال الفترة الماضية على صعيد الخدمات والمرافق التي نالت رضا جميع المواطنين.
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