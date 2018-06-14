تشريعية النواب : عقد جلسة خاصة بعد العيد لعرض برنامج الحكومة

ياسمين فواز









يعاود مجلس النواب عقد جلساته العامة عقب إجازة عيد الفطر؛ استعدادًا لعرض برنامج الحكومة الجديدة والذي من المقرر أن يتضمن كل المشروعات الخدمية والتنموية التى ستعمل على تنفيذها بجانب استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.





وأكد نواب باللجنة التشريعية بالمجلس إجازة دعوة رئيس المجلس النواب لعقد جلسة خاصة لعرض برنامج الحكومة وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للبرلمان أو الانتظار ليوم 23 يونيو الحالى ليتوافق مع موعد أول جلسة عامة.





كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع جلسات البرلمان حتى السبت 23 يونيو الحالي، بعد الموافقة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تضمنت 3 قوانين: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. والهيئة الوطنية للصحافة.. والهيئة الوطنية للإعلام".





ورغم اعتقاد أغلب النواب بأن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يحصل على موافقة مجلس النواب على أعضاء الحكومة الجديدة اسمًا اسمًا لكن أكد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المادة 146 من الدستور لا تلزم بهذا الأمر وأنها تطلب في حال تشكيل حكومة جديدة أن يقوم رئيس الوزراء المكلف بعرض برنامج حكومته على مجلس النواب وأن يحصل على ثقة المجلس على هذا البرنامج خلال ثلاثين يومًا.





وأضاف حنفي، في تصريحاته، لـ"المال"، أنه وفقًا للائحة الداخلية بمجلس النواب فإنه من حق البرلمان تشكيل لجنة خاصة من هيئة مكتبه لنظر برنامج الحكومة بمجرد عرضه لدراسته، مشيرًا إلى أنه يحق للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس،​ دعوة النواب لجلسة خاصة لعرض برنامج الحكومة الجديدة عقب إجازة عيد الفطر أو الانتظار لعرضه في أول جلسة عامة والتى توافق 23 يونيو الحالى.





من ناحية أخرى أكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التشكيل الوزاري الجديد يحمل دلالات مهمة أبرزها محاولة خلق انسجام عمري بين الفريق الوزاري، وتجديد الدماء لمواجهة تحديات الاستحقاق الرئاسي الثاني.





وأضاف بكرى أن التشكيل الجديد يهدف إلى إنهاء بعض حالات التوتر والتقصير الذي شهدته المرحلة الماضية من قِبل بعض الوزراء وتأكيد أن مصلحة الدولة هي المعيار في الاختيار.



