العراق يحظر زراعة الأرز بسبب نقص المياه

خالد بدر الدين:





أعلن المتحدث بوزارة الزراعة العراقية اليوم الخميس، أن العراق حظر على المزارعين زراعة الأرز والذرة الصفراء وبعض المحاصيل الأخرى الكثيفة الاستهلاك للمياه بسبب الجفاف وتقلص تدفقات المياه العذبة.





وأظهر "خطاب" من وزير الموارد المائية حسن الجنابي، إلى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اطلعت عليه وكالة رويترز أن الوزارة قررت استثناء الأرز والذرة من خطة الزراعة الصيفية للحكومة لإعطاء الأولوية لمياه الشرب والصناعة والخضراوات.





وأوضح حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة ليست سعيدة بالقرار لكن لا يمكنها وقفه ، وأنه تم استبعاد الأرز والذرة الصفراء من الخطة الزراعية الصيفية لعدم توفر المياه، وأن وزارة زراعة في إحراج من الأمر، لا سيما أنهما من المحاصيل الإستراتيجية والفلاحين هيأوا أراضيهم لزراعتهما.





و يرى حميد النايف أن وزارة الزراعة لا تستطيع أن تعطي موافقة لزراعة دونم واحد بدون موافقة وزارة الموارد المائية، رغم أن العراق زرع 100 ألف دونم من الأرز الموسم الماضي، والدونم العراقي يعادل 2500 متر مربع.





وزادت مشكلات الجفاف وتقلص مستويات المياه تعقيدا جراء خطة تركيا لملء سد ضخم على نهر دجلة، وهو ما بدأ بالفعل لكنه توقف بعد شكاوى من العراق.





ويأتى حوالى 70 % من الموارد المائية العراقية من جيرانها ومن الموارد التي تحظى بأهمية خاصة نهرى دجلة والفرات اللذان يجريان عبر تركيا.





كان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال إن الحكومة تخطط لمد المزارعين بالمياه، خصوصا لمحصول القمح الإستراتيجي، لكنها ستقلص الأراضي المخصصة لزراعة محاصيل أخرى تستهلك الكثير من المياه.