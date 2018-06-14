كوبر يؤكد جاهزية صلاح لمواجهة أوروجواي

أسعى لتثبيت التشكيل.. والتغيير في الخطة يتناسب مع المنافس

الوقت ضيق.. والعنصر البشري يخطئ دائمًا.. ولاعبونا رائعون





علي المصري









أكد اﻷرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن محمد صلاح نجم مصر وليفربول اﻹنجليزي، شفي تمامًا من اﻹصابة التي تعرَّض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد اﻹسباني، وأصبح لائقا طبيا وبدنيا للمشاركة في المباريات.





وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بمشاركة عصام الحضري قائد منتخب مصر: "دعونا نر الجلسة التدريبية اليوم والتي قد تشير إلى أنه سيلعب بنسبة 100%".





وأوضح كوبر: أشكر كل اللاعبين وكل الكتيبة التي أتت بنا إلى هنا في روسيا حيث مونديال العالم، لقد عادت مصر بأبنائها، ورغم أننا الآن في بطولة ليست سهلة لكننا مستعدون ونحن في محفل أفضل لاعبي العالم".





وحول سؤال عما إذا كانت الإصابة التي ألمّت بصلاح ستجعله يخاف من تجددها في الملعب، قال المدير الفني للمنتخب الوطني: "الأطباء خيروا صلاح بين المشاركة أو عدم المشاركة، لكن الفرعون بطبعه لا يخاف أبدًا، وأيضًا لن يدخل الملعب ولن ندفع به إلا إذا كان سليمًا تمامًا".





وعما إذا كان يتوقع أن ينافس صلاح على لقب هدّاف كأس العالم، أجاب: "شخصية صلاح رائعة، وكفاءته يعرفها العالم كله، لِم لا يحصل على لقب أفضل مسجل الأهداف؟، صلاح يملك كل المقومات التي تؤهله لذلك".





وردًّا على سؤال عما إذا كان بصدد تغيير خطته أمام أوروجواي غدًا قال: "أمضينا 3 سنوات و3 أشهر سويًّا مع اللاعبين والمنتخب المصري أحيانًا كنا نقدم على إجراء بعض التغييرات بما يتلاءم مع مواجهة منافس معين، أما الآن فالفترة على بدء المونديال قصيرة لذا لن أغير خطتي، كما أنني لست مع التغييرات الكبيرة، فقط بما يتناسب مع مواجهة المنافس".





وأردف: "لا تخطئوا فهم حديثي، لا بد أن أكون واقعيًّا وصريحًا، فنحن في محفل به أفضل اللاعبين المهاريين، وتغيير الخطة ليس أمرًا سهلًا".





وعما إذا كان قد تمكّن من معالجة الأخطاء الدفاعية التي أظهرتها المباريات الودية قال كوبر: "دعونا نقل إن المنافسين رائعون، كنا نسعى للكمال في الوديات وهذا لم يحدث كما كنا نريد؛ لأن هناك دائمًا العنصر البشري، وهذا العنصر قد يخطئ ولكن في النهاية أحاول الوصول إلى استراتيجية معينة".





وتألّق صلاح هذا الموسم وسجل 44 هدفًا مع ليفربول في كل المسابقات، لكنه لم يشارك في أي مباريات منذ إصابته في الكتف.



