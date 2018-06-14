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بورصة وشركات
رئيس عبور لاند يبيع جزءا من حصته مقابل 115.5 مليون جنيه
الخميس 14 يونيو 2018 03:23 م
عبور لاند جديد
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عبور لاند جديد
رجب عز الدين:
أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية عن قيام العميل محمد حامد محمد إبراهيم شريف ببيع 5.7 مليون سهم من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية 115.5 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس - أن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد العملية إلى 22.12% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 25% قبل العملية".
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 20 جنيها، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية ، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ويشغل محمد حامد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ولديه أربعة أبناء يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة ويستحوذون على حصص متباينة بالشركة.
ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
البورصة المصرية
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