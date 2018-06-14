البورصة تصدر بيانًا برصيد الشركات من شهادات الإيداع الدولي

رجب عز الدين





أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.





وأظهر الجدول استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات وإيديتا للصناعات الغذائية، وليسيسكو مصر، رصيدهم، وتبقى 2167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات، وهو نفس المعدل المستقر منذ أكثر من أربعة أشهر تقريبًا.





وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان، جي بي أوتو، المصرية للاتصالات، حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دومتى، باكين، وليسيسكو مصر.





وبحسب البيان يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، بالم هيلز 464.3 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للإسكان 321.4 مليون سهم، أما جى بى أوتو فيتبقى لها 280.9 مليون سهم، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.6 مليون سهم.





ويتبقى لشركات: "هيرميس، حديد عز، دومتى، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، باكين، 138 مليون سهم، 129.4 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 57.7 مليون سهم، 42.7 مليون سهم، 3.6 مليون سهم على التوالي.





وأدخلت إدارة البورصة المصرية، أغسطس 2016، تعديلًا جوهريًّا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على "ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة يمنع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة".



