المركزي: 3 أنواع من السلع حركت التضخم الشهري خلال مايو

طارق عامر 1010

سيد بدر



أرجع البنك المركزي تحقيق المعدل الشهري للتضخم العام 0.2% خلال مايو مقابل 1.5% خلال أبريل 2018، لارتفاع أسعار السلع



الغذائية الأساسية خاصة الأرز والدواجن .



يأتى ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والسلع المحددة إداريًا، خاصة الأدوية ومترو الأنفاق، بينما حد من الارتفاعات انخفاض



أسعار الخضروات الطازجة، وفقًا لما تضمنه التحليل الشهري للتضخم .



وأوضح المركزي أنه نظرًا لارتفاع أسعار بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حقق معدل التضخم الشهري الأساسي 1.5% خلال مايو



مقابل 1.1% خلال أبريل .

وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 11.4% خلال مايو مقابل 13.1% فى أبريل وهو ما يتسق مع مستهدفات البنك



بتحقيق معدل تضخم 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من 2018، كما انخفض التضخم السنوي الأساسي إلى 11.1% خلال



مايو مقابل 11.6% خلال أبريل، لافتًا إلى أن هذين المعدلين هما الأقل منذ أبريل 2016 .



