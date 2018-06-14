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بنـــوك
المركزي: 3 أنواع من السلع حركت التضخم الشهري خلال مايو
الخميس 14 يونيو 2018 02:24 م
طارق عامر 1010
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طارق عامر 1010
سيد بدر
أرجع البنك المركزي تحقيق المعدل الشهري للتضخم العام 0.2% خلال مايو مقابل 1.5% خلال أبريل 2018، لارتفاع أسعار السلع
الغذائية الأساسية خاصة الأرز والدواجن .
يأتى ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والسلع المحددة إداريًا، خاصة الأدوية ومترو الأنفاق، بينما حد من الارتفاعات انخفاض
أسعار الخضروات الطازجة، وفقًا لما تضمنه التحليل الشهري للتضخم .
وأوضح المركزي أنه نظرًا لارتفاع أسعار بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حقق معدل التضخم الشهري الأساسي 1.5% خلال مايو
مقابل 1.1% خلال أبريل .
وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 11.4% خلال مايو مقابل 13.1% فى أبريل وهو ما يتسق مع مستهدفات البنك
بتحقيق معدل تضخم 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من 2018، كما انخفض التضخم السنوي الأساسي إلى 11.1% خلال
مايو مقابل 11.6% خلال أبريل، لافتًا إلى أن هذين المعدلين هما الأقل منذ أبريل 2016 .
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