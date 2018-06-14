عمرو طلعت ثانى وزير اتصالات من IBM‎

عمرو طلعت

المال – خاص



الدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات الجديد نجل المستشار سميح طلعت وزير العدل السابق، حصل على درجة بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة عام 1983، ثم على درجة الماجستير فى علوم الحاسب الآلى من جامعة إلينوى بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى درجة الماجستير فى إدارة الأعمال، ودرجة الدكتوراة فى الإدارة الاستراتيجية من جامعة باريس.



انضم عمرو إلى شركة آي بي إم عام ١٩٨٨، ثم تقلد العديد من المناصب الاستراتيجية بالشركة حيث عمل كمدير البيع لقطاع شركاء أعمال الشركة ومدير قطاع الأنظمة والتكنولوجيا حتى أصبح المدير العام لفرع الشركة فى مصر منذ عام 2010.



ويتمتع عمرو طلعت بخبرات تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال فترة عمله في شركة أي بي إم مصر استطاع جذب استثمارات من الشركات العالمية تقدر بملايين الدولارات.



وطلعت يعد الوزير الثاني بعد ثورة يناير 2011 يتولى هذا المنصب، قادما من شركة أي بي إم، حيث سبقه المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق.