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سيــارات
بحلول 2020.. بايك الصينية تخطط لطرح السيارات الكهربائية بالشرق الأوسط
الخميس 14 يونيو 2018 01:15 م
سيارة بايك الصينية
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سيارة بايك الصينية
خالد بدر الدين
وقعت مجموعة بايك الصينية للسيارات، وشركة KBW موتور، اتفاقية مؤخرا لتوريد دفعة أولى من 1500 سيارة كهربائية للأردن، من مجموعة بايك من طراز 5 EU وطراز 360 EX .
أكدت مجموعة بايك، أنها تتعاون مع شركة KBW موتور فى الإنتاج المحلى لسيارات الطاقة الجديدة والخدمات المرتبطة بها، وتوسيع المشاريع من أجل تقديم برامج شاملة للمواصلات بالسيارات الكهربائية فى الأردن، وأسواق الشرق الأوسط بحلول علم 2020.
ذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن عينات سيارات الطاقة الجديدة من مجموعة بايك للسيارات الصينية أدت فى أبريل الماضى اختبارا ميدانيا فى الأردن، وتدخل هذه الدفعة من السيارات التى أنتجتها المجموعة سوق الأردن لتقديم الخدمات للحكومة الأردنية.
تحظى الصين بأكبر عدد من السيارات الكهربائية فى العالم، وبلغ عدد السيارات الكهربائية التى تسير على الطرق الصينية 580 ألف سيارة كهربائية العام الماضى، بزيادة قدرها 72 % بالنسبة لمبيعاتها فى عام 2016، بينما ما زالت مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق الأمريكية تحتل المرتبة الثانية بعد الصين، واشترى الأمريكان أكثر من 280 ألف سيارة كهربائية العام الماضى، مقارنة مع 160 ألف سيارة كهربائية فى عام 2016.
قال وى هوا تشنج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بايك إن خدمات سيارات الطاقة الجديدة تختلف عن السيارات التقليدية، تجمع بين الشحن واللوجستية، وخدمات ما بعد البيع وخدمات البطريات وغيرها.
يرى شيوى تشه يى، رئيس مجلس إدارة مجموعة بايك، أن التعاون بين مجموعة بايك وشركة KBW موتور، يجنى ثمار مجال سيارات الطاقة الجديدة لدفع تطوير وسائل النقل الخضراء فى العالم، وتقديم المنتجات والخدمات المتقدمة للمستهلكين فى الشرق الأوسط معتمدة على قوة المجموعة فى البحث والتطوير، وتفوق المنتجات وخبراتها التجارية.
أشارت البيانات الصادرة عن جمعية صناعة السيارات الصينية، إلى أن صناعة سيارات الطاقة الجديدة حققت تنمية سريعة فى الصين، خلال الأعوام القليلة الماضية، مع ارتفاع حجم الإنتاج والمبيعات لسيارات الطاقة الجديدة الصينية، بلغ أكثر من 794 ألفا، و777 ألف مركبة على التوالى، فى عام 2017 بزيادة 53.8 %، و53.3 % بالمقارنة بعام 2016 .
توقع وانج بينج، الرئيس السابق لجماعة مشروع الابتكار الوطنية لسيارات الطاقة الجديدة، وخبير سيارات الطاقة الجديدة الصينية، أن عدد مبيعات سيارات الطاقة الجديدة الصينية يتجاوز 2 مليون بحلول عام 2020، و%80 منها من السيارات الكهربائية، ويحتل حجم المبيعات لسيارات الطاقة الجديدة نصف إجمالى المبيعات للسيارات الصينية بحلول عام 2030.
احتلت الصين أيضا خلال العام الماضى المركز الأول كأكبر سوق لسيارات الطاقة الكهربائية للعام الثانى على التوالى، كما استحوذت الصين فى عام 2016 على ما يقرب من %50 من مبيعات سيارات الطاقة الكهربائية، على مستوى العالم لدرجة أن وكالة الطاقة الدولية IEA تتوقع أن تساهم السيارات الكهربائية بنسبة %26 من إجمالى مبيعات السيارات التقليدية، التى تعمل بالطاقة المتجدة فى السوق الصينية بحلول عام 2030.
من ناحية أخرى قفزت مبيعات السيارات التقليدية والتى تعمل بالطاقة المتجدة فى الصين، بأكثر من 9.6 % فى مايوالماضى لتصل إلى 2.29 مليون سيارة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، بينما زادت مبيعات السيارات فى أول 5 أشهر من العام الجارى بحوالى 5.7 % لتتجاوز 11.8 مليون وحدة ة مقارنة مع نفس الشهور من العام الماضى، بعد ارتفاع %11.5 فى أبريل و4.7 % فى مارس الماضى، مع تعافى مبيعات السيارات فى الصين منذ فبراير من العام الجارى، الذى تراجعت خلاله المبيعات بحوالى %11.1 .
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