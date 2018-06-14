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سيــارات
20 – %25 نمواً بمبيعات أودى محلياً خلال 5 أشهر
الخميس 14 يونيو 2018 01:13 م
سيارة أودى
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سيارة أودى
المال- خاص
قال أحمد يونس، مدير مبيعات أودى بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات أودى وفولكس فاجن فى مصر، إن أودى تمكنت خلال 5 أشهر الأولى، من تحقيق نمواً فى أداء مبيعاتها بنسبة بين %20 إلى %25.
أشار إلى أن أودى مصر نجحت فى الوصول إلى نسبة %50 من مستهدفاتها والمحددة مع الشركة العالمية الأم.
يذكر أن المصرية التجارية وأوتوموتيف تستهدف بيع بين 800 إلى 1000 سيارة أودى محلياً، نهاية العام الجارى.
أكد يونس أن طرح الجيل الثانى الجديد من Sport back A5 مكن المصرية التجارية وأوتوموتيف من تحقيق نمواً خلال تلك الفترة بخلاف A3 الجديدة، وQ2.
أضاف أن النموالذى حققته أودى جاء فى الوقت الذى يعانى فيه سوق السيارات من ضعف معدلات أداء مبيعاته، وتوافر مخزون كبير من موديلات 2017 من العلامة الألمانية.
أما على الصعيد العالمى، نجحت أودى فى تحقيق طفرة فى أداء مبيعات خلال الفترة «يناير – مايو« الحالى بنسبة %6.4، بإجمالى 785 ألفاً و300 سيارة، مقابل 738 ألفاً و136 سيارة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
استطاعت العلامة الألمانية الفاخرة التابعة لمجموعة فولكس فاجن، من تحقيق ارتفاعاً طفيفاً فى أداء مبيعاتها خلال مايوبنسبة %0.7، بعدما استطاعت بيع 160 ألف سيارة حول العالم.
حققت أودى AG نمواً إضافياً فى الصين، بمعدل %7.7، ومنطقة آسيا والمحيط الهادى %9.3، وأمريكا الشمالية 1.6 فى مايو، أما بالنسبة لتكتل دول الاتحاد الأوروبى انخفضت مبيعاتها إلى 72 ألفاً و150 سيارة، بمعدل تراجع %5.2.
خلال 5 أشهر الأولى من العام، استحوذت فئة Q من أودى ذات الدفع الرباعى، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV على نسبة تقدر %36.5 من مبيعات أدوى العالمية بإجمالى 287 ألف سيارة، الأمر الذى ساهم فى تعزيز مبيعات العلامة التجارية.
قالت الشركة عبر موقعها الرسمى إنه خلال الأسبوع الماضى قُدمت أحدث طرازات العلامة التجارية Q8 المنتمية لفئة السيارات الرياضية الفاخرة، التى تسهم فى دفع مبيعات أودى فى الأسواق الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
من المتوقع أن تطرح السيارة الجديدة للبيع رسمياً فى أوروبا خلال الربع الثالث من العام الجارى، على أن تسلم العملاء نهاية العام، أما بالصين تكون متوفرة لموزعى أودى بحلول النصف الأول من 2019.
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