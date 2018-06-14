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بورصة وشركات
سى آى كابيتال تنهي إجراءات زيادة رأس المال بقيمة مليار جنيه
الخميس 14 يونيو 2018 01:07 م
البنك التجارى الدولى
أخر الأخبار
البنك التجارى الدولى
رجب عزالدين
قالت شركة سى اى كابيتال القابضة إنها انتهت من كافة اجراءات زيادة رأس المال الشركة بقيمة مليار جنيه تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها أصدرت عدد 132.7 مليون سهم تم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين البائعين لأسهمهم فى الطرح العام وفقا لسعر الطرح النهائى والبالغ 7.7 جنيه.
وتابعت الشركة إن تلك الزيادة سيتم استخدامها فى دعم المركز المالى للشركة وتمويل توسعات الشركة في السوق المصرية ودخول مجالات جديدة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأقرت عمومية الشركة غير العادية في 25 مارس الماضي الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار 13272 سهما بالقيمة الاسمية البالغة جنيهاً واحداً للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار 6.70 جنيه للسهم.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 411.4 مليون جنيه، عبر 411.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم. ومن المقرر أن يصبح بعد الزيادة 544.18 مليون جنيه موزعا على 544.1 سهم.
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