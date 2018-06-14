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رياضة
مونديال روسيا 2018.. توجيهات جديدة ومثيرة للحكام
الخميس 14 يونيو 2018 10:18 ص
مونديال
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مونديال
4 حكام مساعدين للفيديو وشاشات عملاقة للإعادات
علي المصري
ستشهد النسخة الحادية والعشرون من كأس العالم "روسيا 2018"، ثورة في التحكيم والبداية قد تكون بمواجهة المنتخب السعودي مع مستضيف البطولة المنتخب الروسي.
إذا قرر أحد حكام الراية التغاضي عن حالة مثيرة للشكوك في مونديال روسيا 2018، فذلك لا يعني أنه لم يرفع رايته لأنه لم يتنبه لها، بل لأن التوجيهات تقضي بترك الأمر لحكم الفيديو المساعد، بحسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقدم الإيطالي بيار لويجي كولينا، الحكم السابق ورئيس لجنة التحكيم في الفيفا، عرضاً لكيفية استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في المونديال الروسي.
وتعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في كأس العالم للمرة الأولى، تتويجاً لمشروع دعمه بشدة رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو.
بات مبدأ تقنية المساعدة بالفيديو معروفاً إلى حد كبير بعد تجارب كثيرة في بطولات عدة ينظمها الفيفا، وفي الدوريين الإيطالي والألماني الموسم المنصرم. وأقر الاتحاد الدولي في مارس الماضي اعتماد هذه التقنية المثيرة للجدل في كأس العالم، أكبر بطولة كرة قدم على الاطلاق.
ويمكن استخدام تقنية التحكيم بالفيديو في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره أو طرده.
وبعدما أشار في أبريل خلال دورة لحكام المونديال في كوفيرتشانو، مركز تدريب منتخب إيطاليا، بأن المقصود هو تجنب أخطاء جسيمة وواضحة، وليس إعادة التحكيم بواسطة التكنولوجيا، كشف كولينا من روسيا أنه سيكون باستطاعة الجمهور مشاهدة اللقطة المثيرة للجدل على الشاشة العملاقة في الملعب بعد صدور الحكم بشأنها ومعاودة اللعب.
وواصل: "إذا رأيتم أحد الحكام المساعدين لا يرفع رايته، فذلك لا يعني بأنه أخطأ بل لأنه احترم التعليمات بعدم رفع رايته، طلب منهم عدم رفع راياتهم إذا كانت هناك حالة تسلل مشكوك بها في وضع هجومي واعد أو فرصة تسجيل هدف، إذا رفعت الراية تتوقف اللعبة وينتهي كل شيء".
في روسيا، تم اعتماد 13 حكماً ليكون عملهم حصرياً خلف شاشات المراقبة، وقد يتحول أيضاً 35 حكماً من الأساسيين إلى حكام فيديو لمباراة واحدة أو أكثر.
وكشف كولينا أن حكام الفيديو سيرتدون الزي الرسمي كأي حكم أساسي في الملعب لأنه يتصببهم العرق كما لو كانوا في الملعب، الأمر ليس مشابها لمتابعة مباراة وأنت جالس أمام التليفزيون، العملية مرهقة جداً ولا يمكن أن يرتدوا ثياباً مثل الموظفين.
ويرتبط تطبيق تقنية الفيديو بـ "غرفة عمليات" يستقر فيها المساعدون إضافة إلى أربعة عمال تشغيل فنيين، واعتمد فيفا مبدأ مركز عمليات واحد على غرار ما هو متبع في الدوري الألماني "بوندزليجا"، وسيكون في موسكو ويتم وصله مع الملاعب بواسطة شبكة ألياف بصرية.
سيتواجد أربعة حكام مساعدين بالفيديو في كل مباراة ضمن كأس العالم، حيث ستعرض الإعادات على شاشات عملاقة داخل الملاعب، بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي.
وشرح كولينا: "كل شيء سيكون مركزيا في مكان واحد في موسكو، وجميع الحكام سيكون مقرهم في موسكو".
وعلى مدى أسبوعين، تدرب مجموعتان من 36 حكما و63 مساعدا لكأس العالم في كوفرتشانو، حيث تنظم ورش عمل حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في ايه آر) التي ستستخدم للمرة الأولى في النهائيات.
وشرح الحكم الايطالي الأخر روبرتو روزيتي كيفية عمل في ايه آر في البطولة: "سيكون هناك أربعة حكام (في ايه آر)، حكمها الرئيسي سيتواصل مع حكم الساحة ويمكنه اقتراح أن يأتي للتحقق من المشاهد على الخطوط الجانبية".
وتابع: "ستكون مهمة حكم في ايه آر المساعد الرقم واحد متابعة مجريات المباراة أثناء اجراء المراجعة. حكم في ايه آر المساعد الرقم اثنين سيكون مسؤولا عن التسلل بشكل خاص"، وسيتم وضع كاميرتين معدلتين خصيصا لمراقبة التسلل خلال كأس العالم.
وسيكون حكم "في ايه آر" المساعد الرقم ثلاثة مسؤولا عن مساعدة حكم في ايه آر الرئيس، مركزا على احترام البروتوكول وضمان تواصل جيد بين جميع أفراد فريق العمل.
والى حكام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم، سيكون هناك أربعة تقنيين مسؤولين عن الشاشات وزوايا الكاميرا مع ممثل لفيفا لنقل القرارات مع شرحها على شاشات عملاقة.
وقال كولينا: "يجب أن نتذكر أن الهدف الواضح ونجاح فار يعتمد أيضا على طريقة فهمه"، وتابع: "يتعلق بتجنب الأخطاء الكبيرة والواضحة، لا يتعلق بتحكيم المباراة من خلال التكنولوجيا، لم يكن الهدف أبدا التحقق من الأحداث البسيطة".
جدل مستمر
ويثير استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم جدلا كبيرا بعد اعتمادها في عدة دول أوروبية وذلك لتأثيرها على إيقاع اللعب.
وكان الاتحاد الدولي قرر في مارس قرار اعتمادها في كأس العالم، وذلك بعد نحو أسبوعين من منح مجلس الاتحاد "إيفاب" الضوء الأخضر لذلك.
ويقتصر استخدام هذه التقنية على أربع حالات قد تؤثر في مسار المباراة: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة، أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.
وتعد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ثاني خرق تكنولوجي في كرة القدم، بعد إدخال تكنولوجيا خط المرمى في مونديال 2014.
وألمح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الأربعاء إلى احتمال استخدامها في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من موسم 2019-2020، إضافة إلى كأس أوروبا 2020.
ولم يلق استخدام تقنية الفيديو استحسان الجميع أكان في بطولتي إيطاليا وألمانيا أو مسابقات الكأس في إنجلترا وفرنسا، وكانت الـ"بوندزليجا" على موعد مع موقف جديد مثير للجدل خلال المباراة بين ماينز وضيفه فرايبورج، فقد طلب الحكم جيدو فينكمان من اللاعبين العودة إلى أرض الملعب بعد توجههم لغرف الملابس اثر أنتهاء الشوط الأول، بعد احتسابه ركلة جزاء لماينز بإشارة من غرفة التحكم بالفيديو في كولن، بعدما تبين أن أحد لاعبي فرايبورج لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.
وبدا تشيفيرين مشككا بنجاح "في ايه آر" في مونديال روسيا، قائلا: "أنا متخوف بعض الشيء بالنسبة لكأس العالم حيث سنجد حكاما لم يسبق لهم إدارة مباراة" مع هذه التقنية.
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