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الإسكندرية
تراجع الإقبال على كعك العيد بالإسكندرية
الخميس 14 يونيو 2018 05:03 ص
كعك العيد
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كعك العيد
تايب: الركود وراء ثبات الأسعار رغم ارتفاع ثمن مكوناته
70 - 75 جنيهًا سعر الكيلو بالسمن البلدى
معتز محمود
أكد بعض أصحاب محال الحلويات تراجع مبيعات كعك العيد هذا العام بشكل ملحوظ، لافتين إلى أن هناك مكونات أساسية فى إنتاج الكعك كالزيت والسكر والملبن والمكسرات والزبدة وزيادة أسعارها تؤدى فى النهاية لأرتفاع أسعار الكعك، مع ضعف فى إقبال المواطنين على الشراء.
وقال عباس تايب سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه رغم ارتفاع تكلفة إنتاج الكعك هذا العام نتيجة زيادة أسعار مستلزمات إنتاجه، فإن أسعار البيع لم تختلف عن العام الماضى.
وأضاف أن من أسباب عدم ارتفاع أسعار الكعك، التراجع الذى تشهده السوق، لافتاً إلى أن قطاعات من المواطنين بدأت تخفض فى استهلاك الكميات التى تشتريها.
وتابع: من كان يقوم بشراء 5 كيلو أصبح يشترى كيلو واحدا فقط أو أقل، أو 2 كيلو كعك وكذلك للغُريبة أو البسكويت.
وأكد سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تراجع المبيعات يؤثرعلى أصحاب المحال، لأنه يمثل ضغوطًا عليهم، نتيجة وجود مصروفات خاصة للعمالة التى يتم دفع لها يوميات دون وجود عمل.
وأوضح تايب أن صاحب العمل يجب أن يتحمل لأنه لا يستطيع أن يعطى للعامل إجازة خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن مبيعات الخبز الفينو تراجعت هى الأخرى مع زيادة أسعاره، مشيرا إلى أن التكلفة ارتفعت مع زيادة أسعار الكهرباء والغاز، فضلا عن الزيت والدقيق .
وأوضح تايب أن أسعار الكعك هذا العام تدور عند معدلات العام الماضى، لافتًا إلى أن سعر كيلو الكعك بالسمن البلدى يدور حول 70 – 75 جنيها.
وأشار إلى أن أنواع الكعك ما دون السمن البلدى هذا العام تتراوح أسعارها بين 30 و60 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر الكيلو من الغريبة والبيتى فور من 40 - 80 جنيها .
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