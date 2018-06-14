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اتصالات وتكنولوجيا
أنباء عن اختيار عمرو طلعت وزيرًا للاتصالات
الخميس 14 يونيو 2018 01:01 ص
عمرو طلعت
أخر الأخبار
عمرو طلعت
المال – خاص
قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أسند إدارة وزارة الاتصالات إلي المهندس عمرو طلعت، رئيس شركة آي بي إم مصر، خلفًا للمهندس ياسر القاضى.
وأوضحت المصادر أن طلعت التقي، مدبولي، الأربعاء، وتم الاتفاق علي تعيين الدكتور خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية في وزارة الاتصالات نائبًا لطلعت.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة الخميس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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