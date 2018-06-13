استطلاع جالوب: مصر أكثر أمنا من أمريكا وبريطانيا

القاهرة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



احتلت مصر صدارة الدول الأكثر أمنا في أفريقيا، كما تفوقت عالميا في ذات المعيار على بريطانيا والولايات المتحدة، وفقا لاستطلاع حديث أعدته مؤسسة "جالوب"، ونشرت "بي بي سي" نتائجه.



وبحسب تقرير "جالوب العالمي للقانون والنظام" تضمن الاستطلاع سؤال الناس عن مدى شعورهم بالأمن لدى التجول ليلا، وما إذا كانوا قد وقعوا ضحية لجريمة ما.



ووفقا للتقرير، احتلت مصر المركز الـ 16 بين 135 دولة في العالم بينما جاءت بريطانيا في المركز 21 والولايات المتحدة في المركز 35.



وصنفت سنغافورة على أنها الدولة الأكثر أمنا في العالم، بينما جاءت فنزويلا في المركز الأخير.



وحصلت مصر على 88 صوتا من أصل 100 في الاستطلاع، ما وضعها في نفس ترتيب دول مثل الدنمارك وسلوفينيا والصين، ويعد هذا هذا تحسنا مقارنة بعام 2016 الذي حصلت فيه مصر على 82 صوت.



وقال جون كليفت من جالوب لبي بي سي إن نتائج مصر تعكس تقارير حديثة تناولت ازدياد ثقة المصريين في الشرطة.



وقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد منذ أن قام الجيش بإبعاد الرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013، وتقاتل حكومته متشددين اسلاميين قتلوا العام الماضي أكثر من 70 شخصا في هجمات انتحارية ضد كنائس بالعاصمة القاهرة وفي مدينتي طنطا والاسكندرية.



كما شن مسلحون متحالفون مع الدولة الإسلامية عدة هجمات جريئة في شبه جزيرة سيناء، واستهدفوا القوات المصرية العاملة هناك.



وتقول جالوب إن استطلاعها شمل 148 ألف بالغ في 142 دولة ومنطقة، وتمحورت الأسئلة حول الثقة في الشرطة المحلية ، ومدى الشعور بالأمن ليلا، وحالات السرقة، وما إذا كان المشاركون أو أحد أفراد العائلة قد تعرضوا لاعتداء خلال الـ 12 شهرا الماضية.