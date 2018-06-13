الثبات يخيم على أسعار الحديد خلال شهر مايو

الحديد

محمود زكي



كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق عن ثبات أسعار الحديد خلال شهر مايو الماضي، حيث سجل سعر الطن الحديد صلب لفائف قيمة 12530 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة 14%.



وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن الحديد شهد ثبات في الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر أبريل والذي سجل نفس السعر.



في حين سجل الحديد ارتفاعًا بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي سجل طن الحديد فيه 9550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع والبالغ نسبتها 14%.



بينما شهد حديد كريتال كمر مقاسات .8 و1 و1.2 طول 12 مترا ثباتَا في الأسعار خلال شهر مايو وذلك بقيمة 13500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.



وارتفع الكريتال كمر نسبة 35% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي سجل فيه الطن قيمة 9950 جنيه تسليم أرض المصنع.



ويرجع ثبات أسعار الحديد خلال الشهر الماضي إلى ثبات أسعار البيلت عالميًا وهو ما إنعكس على ثبات الأسعار محليًا خلال تلك الفترة.