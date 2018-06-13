مكاسب لبورصة القاهرة وهبوط أبوظبي والدوحة.. والسعودية إجازة

البورصات العربية صورة جديدة

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بصعود 3 بورصات بقيادة القاهرة وهبوط 4 مؤشرات منها أبوظبى والدوحة؛ بسبب عمليات جني الأرباح وسط تعاملات هادئة قبيل عطلة عيد الفطر.



بينما استقر مؤشر بورصة مسقط دون تغيير يذكر عند 4596 نقطة وأغلقت البورصة السعودية، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، أبوابها مع بداية عطلة عيد الفطر من اليوم وحتى السبت من الأسبوع بعد المقبل.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة كسب أكثر من 1.5% ليتجاوز 16178 نقطة مع تدفق المستثمرين على شراء الأسهم المالية والعقارية، سعيا وراء صفقات مربحة، بعد موجة بيع مؤخرا بسبب مخاوف من ظهور توترات اجتماعية واضطرابات سياسية مع خفض دعم الطاقة والوقود.



وأعلنت مصر يوم الثلاثاء خفضا جديدا في دعم الكهرباء، لترتفع أسعارها 26% في المتوسط اعتبارا من يوليو المقبل في أحدث حلقة في سلسلة إصلاحات اقتصادية صعبة.



ومن الأسهم التى حققت مكاسب اليوم صعد سعر سهم البنك التجاري الدولي بحوالى 1% بينما قفز سعر سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 6.3%.



وارتفع مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بحوالى 0.6% لكل منهما ليصعدا إلى حوالى 4810 نقطة و 1296 نقطة على الترتيب.



وهوى مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 2.1% لينزل إلى حوالى 4633 نقطة بسبب هبوط سعر سهم بنك أبوظبي الأول 3.5% وهبط أيضا سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 2.7% مع قيام المستثمرين بمبيعات لجني الأرباح في أسهم الشركات الكبيرة التي حققت أفضل أداء هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.



ولا يزال سعر سهم بنك أبوظبي الأول مرتفعا 21 % منذ بداية العام وحتى الآن ليحقق أفضل أداء من المؤشر العام للسوق الذي صعد 5 % في نفس الفترة.



وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.9 % ليرتد إلى 3051 نقطة واستمر سهم إعمار العقارية في الضغط على السوق بتراجع سعره بأكثر من 1.7% وأغلق سعر سهم بنك دبي الإسلامي أيضا منخفضا 1.7%.



وتراجع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.9% لينخفض إلى حوالى 9080 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة صناعات قطر ذي الثقل في السوق بحوالى 2.2 %.