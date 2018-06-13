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بنـــوك
أوبر بنك النمساوي ينسحب من إيران
الأربعاء 13 يونيو 2018 09:04 م
أوبر بنك النمساوي
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أوبر بنك النمساوي
رويترز
قال أوبر بنك النمساوي، الذي كان من أوائل البنوك الغربية التي أبرمت اتفاقات لتقديم تمويل لمشروعات في إيران، إنه سينسحب من هناك بسبب تزايد المخاطر على الشركات الأوروبية في ضوء عقوبات أمريكية محتملة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في عام 2015، وقال إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني: ”دعم أوبر بنك زبائن عديدين وأنشطتهم في إيران في العامين المنقضيين... التهديد الذي تشكله العقوبات الأمريكية الثانوية على الشركات الأوروبية يرغمنا على الانسحاب“.
واتخذ أوبر بنك بالفعل إجراء احترازيا بتجميد مشاريعه التمويلية في إيران. ويقول الآن إن المعاملات وخطابات الائتمان المتعلقة بإيران سيجري تقديمها حصريا للعقود المُوقعة قبل الثامن من مايو".
وأضاف أنه ينصح زبائنه باتمام المعاملات المرتبطة بإيران على الفور وأن المدفوعات من المرجح أن تكون متعذرة بدءا من الرابع من نوفمبر.
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