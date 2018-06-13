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أسواق عربية
مصدر رسمي: قطر تقدم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للأردن
الأربعاء 13 يونيو 2018 08:03 م
أمير قطر تميم
أخر الأخبار
أمير قطر تميم
رويترز
قال مصدر رسمي في العاصمة الأردنية إن قطر تعهدت يوم الأربعاء بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع وفرصا للتوظيف للأردنيين.
ويأتي هذا بعد يومين من تعهد ثلاث دول خليجية أخرى، الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية، بتقديم مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار للأردن لمساعدة اقتصاده. والسعودية والإمارات في نزاع دبلوماسي مع قطر.
ويعاني اقتصاد الأردن ضائقة مالية وتضرر من إضطرابات في المنطقة وإجراءات للتقشف أوصى بها صندوق النقد الدولي وأثارت موجة من الاحتجاجات على زيادات في الأسعار وتخفيضات في الدعم هذا الشهر تسببت في سقوط الحكومة.
ووجد اقتصاد الأردن صعوبة في النمو في الأعوام القليلة الماضية تحت وطأة عجز مزمن في الميزانية ومع تراجع تدفقات رؤوس الأموال الخاصة والمعونات الأجنبية.
وقال المصدر إن حزمة المساعدات القطرية تشمل إتاحة عشرة آلاف وظيفة للأردنيين في الدولة الخليجية الثرية، إلى جانب تمويل مشاريع واستثمارات لخلق الوظائف في المملكة.
وأضاف المصدر أن التعهد قدمه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أثناء لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان يوم الأربعاء.
وفرضت الإمارات العربية والسعودية، ومعهما البحرين ومصر، مقاطعة على قطر في يونيو حزيران 2017 تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل متهمة الدوجة بدعم الإرهاب.
وتنفي قطر ذلك وتقول إن هذه الضغوط تهدف إلى تجريدها من سيادتها.
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