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رياضة
بعثة المنتخب الوطني تصل إيكاترينبرج وسط أجواء باردة
الأربعاء 13 يونيو 2018 07:38 م
بعثة المنتخب المصري
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بعثة المنتخب المصري
علي المصري
وصلت بعثة منتخب مصر اﻷول لكرة القدم إلى مدينة إيكاترينبرج استعدادا لخوض أولى مباريات مصر في كأس العالم يوم الجمعة المقبل أمام منتخب أوروجواي ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما أيضا منتخبي روسيا والسعودية اللذين يلتقيان في افتتاح البطولة غدا الخميس.
ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وأورجواي في الخامسة عصرا "الثانية ظهرا في القاهرة" تعود بعدها البعثة مباشرة إلى جروزني.
ويؤدي المنتخب الوطني تدريبه الوحيد في إيكاترينبرج في الخامسة والنصف عصر غد الخميس يسبقه مؤتمر صحفي للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، وعصام الحضري قائد الفريق للحديث عن مباراة أوروجواي.
وتختلف أجواء مدينة إيكاترينبرج الكبيرة والعصرية عما كان الوضع في جروزني التي تتميز بهدوئها، فيما تتمتع إيكاترينبرج بدرجات حرارة منخفضة، حيث بلغت 12 درجة مئوية، وتبلغ أدنى معدلاتها بالليل حيث تهبط إلى 6 درجات، كما أنها من المدن التي تشتهر بليلها القصير الذي يبلغ نحو 4 ساعات فقط، حيث تغرب الشمس في العاشرة مساء ويرفع أذان الفجر في الثانية صباحا.
وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة على المدينة غدا الخميس مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة، فيما أشارت اﻷرصاد إلى أن طقس يوم المباراة سيكون مشمسا مع عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض.
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